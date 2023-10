“Festa della Partecipazione”, la Cisl Molise scende in piazza: migliorare la gestione del lavoro e aumentare la sicurezza

Il 13 e 14 ottobre la CISL organizza in tutta Italia un evento interamente dedicato, la “Festa della Partecipazione”. In Molise, il 14 ottobre l’appuntamento è in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso. “La partecipazione è un valore che da sempre contraddistingue il metodo della CISL – afferma il Responsabile della CISL Molise Antonio D’Alessandro – e nelle prossime settimane sarà il tema di una fitta agenda di assemblee che terremo in tutti i luoghi di lavoro e iniziative sui territori. Il 14 ottobre prossimo saremo in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso, dobbiamo incontrare lavoratori, pensionati, studenti, famiglie, coinvolgere le persone dentro e fuori il perimetro della nostra Organizzazione, per trasmettere le ragioni di una “marcia della responsabilità” che punta ad aumentare salari e produttività, ad accrescere occupazione e qualità del lavoro, innovazione e sicurezza, competenze e resilienza del sistema produttivo.

Un’opportunità non solo per emancipare e qualificare l’occupazione, ma anche per valorizzare relazioni industriali e contrattazione, esaltando così il protagonismo della società organizzata e del mondo del lavoro nelle dinamiche di crescita e coesione, come previsto dalla Costituzione. Tale impostazione ci porta in questi mesi anche ad intensificare il pressing sul Governo ai tavoli di confronto, secondo i riferimenti della nostra Agenda Sociale.

Questa non sarà l’unica iniziativa della CISL – afferma Antonio D’Alessandro – che metteremo in campo in Molise. Le assemblee e gli incontri di queste settimane – prosegue Antonio D’Alessandro – saranno anche una preziosa occasione per trasmettere gli elementi qualificanti della nostra piattaforma in vista della nuova Legge di Bilancio. Intanto, il nostro impegno per conquistare avanzamenti ai tavoli di confronto aperti e rafforziamo l’iniziativa nei confronti del Governo in vista della Legge di Bilancio.

È tempo di dare piena attuazione all’articolo 46 della Costituzione che prevede il diritto dei lavoratori a partecipare alla vita delle imprese, e di farlo in armonia. Pensiamo di raggiungere un risultato importante che vogliamo consegnare al Paese.

Far vivere la partecipazione all’interno dei luoghi di lavoro, ma non solo, serve a costruire relazioni industriali più corrette. È dimostrato che dove la partecipazione si è già realizzata ci sono risultati importanti in termini di gestione del lavoro, di sicurezza e di gestione dei conflitti. L’obiettivo per le prossime settimane è accelerare la raccolta delle firme sulla quale stiamo ricevendo attenzioni da parte di diversi mondi. Partecipa al cambiamento insieme a noi – l’invito conclusivo di D’Alessandro – firma la proposta di legge, fai vivere i temi dell’agenda sociale. Ti aspettiamo sabato 14 ottobre in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso”.