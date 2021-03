Comune di Termoli: rinnovo delle concessioni su aree pubbliche, le modalità

L’assessore al Commercio Giuseppe Mottola comunica che sono state attivate le procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio al commercio su aree pubbliche relative ai posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita

di quotidiani periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza il 31

dicembre 2020 mediante avviso pubblico.



Il procedimento è stato avviato mediante avviso pubblico, in considerazione delle

particolari esigenze di celerità a causa dello stato di emergenza sanitaria causata dal

Coronavirus (provvedimento n°394 del Registro Generale del 26 Febbraio scorso).



Il documento, che è gia’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Termoli, è

consultabile on line sul sito dell’ente al link