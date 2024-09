Comune di Termoli/Avviso Bonus libri di testo

Con Determinazione Dirigenziale n.2345 del 03.09.2024 l’Ufficio Istruzione del Comune di Termoli ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico Bonus Libri di Testo a.s.2024/25 per gli alunni residenti nel Comune di Termoli. La domanda deve essere presentata entro il 12 ottobre 2024, compilando l‘Allegato C e copia ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.748,78. In allegato l’Avviso pubblico e Allegato C.

Avviso_Pubblico_Libri_di_Testo_a.s.2024-25.pdf

Modulo_richiesta_Bonus_Libri_2024-25.pdf