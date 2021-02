Comune di Campomarino: dal 9 febbraio operativo il centro USCA (unità speciale di continuità assistenziale)

“Il sindaco e l’amministrazione Comunale di Campomarino comunicano a tutta la cittadinanza che, dopo un proficuo confronto con i vertici distrettuali A.S.R.E.M. ed in particolare con il dott. Giovanni GIORGETTA, da domani 9 febbraio 2021 sarà operativo il centro USCA (unità speciale di continuità assistenziale) a servizio dei territori di Campomarino e Termoli.

Il centro avrà sede al Lido di Campomarino in piazza A. Moro – nella sede della guardia medica estiva – e sarà attivo dalle ore 8:00 alle 20:00. Si ringrazia vivamente tutti i vertici ASREM che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione dell’iniziativa in brevissimo tempo e si comunica che a breve saranno indicate le modalità di accesso al servizio”. Questo l’annuncio su pagina ufficiale facebook del Comune di Campomarino.