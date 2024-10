Comune di Campobasso: 3 mln di euro per la nuova costruzione, l’ampliamento e la messa in sicurezza delle mense scolastiche

Sono circa tre i milioni di euro di finanziamento ministeriale che il Comune di Campobasso

ha intercettato e si è formalmente aggiudicato per la nuova costruzione, l’ampliamento e la

messa in sicurezza delle mense scolastiche degli istituti di propria competenza.

“E’ di qualche ora fa la pubblicazione, sul sito del Ministero dell’Istruzione, della

graduatoria dei finanziamenti ammessi a valere sul bando nazionale PNRR che intende

finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle

scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e

accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie” dichiara la

Sindaca Marialuisa Forte.

“Tre sono i progetti candidati e tutti e tre ammessi a finanziamento – spiega con grande

soddisfazione l’Assessore all’Urbanistica Pietro Colucci – e riguardano la costruzione di

nuove mense scolastiche adiacenti ai Poli Scolastici Petrone, Colozza e Jovine”.

“Gli interventi proposti – spiegano gli Assessori competenti Chierchia e Colucci – sono stati

pensati e progettati con una grande collaborazione intersettoriale del Comune e dii

Dirigenti scolastici per arricchire l’offerta dei servizi di refezione scolastica nelle scuole del

capoluogo ed aumentarne gli standard di qualità, coniugando le opportunità messe a

disposizione dal PNRR e le reali necessità del territorio. L’edilizia scolastica è luogo di

formazione di socializzazione di crescita personale ed è luogo di servizi alla persona;

lavorare tutti insieme per raggiungere questo obiettivo ci permetterà di potenziare gli

strumenti a sostegno dei minori e delle famiglie”.

“Ringraziamo – concludono la Sindaca e gli Assessori competenti – gli uffici comunali per

la professionalità e l’impegno profusi nella partecipazione al bando.”