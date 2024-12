“Cartonito Film”, la rassegna natalizia del cinema d’animazione per l’infanzia, in programma nell’Auditorium del Palazzo Gil

Inizia domenica 22 dicembre “Cartonito Film”, la rassegna natalizia del cinema d’animazione per l’infanzia, in programma alle ore 17 nell’Auditorium del Palazzo Gil a Campobasso. Il cinema d’animazione è spesso associato a prodotti per tutta la famiglia, in grado di intrattenere un pubblico di varie età: per questa ragione Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Molise, nel periodo natalizio, propone fino al 19 gennaio cinque film a tema, scelti non solo tra i classici, ma anche tra le opere che potreste non aver mai notato ma che potrebbero divertirvi e perché no, anche commuovervi.

Il primo film “Lo schiaccianoci e il flauto magico” è una produzione Russia – Ungheria, per la regia di Georgi Gitis e Viktor Glukhushin, con la voce della web star Charlotte M., nota influencer tra i giovanissimi famosa su YouTube, Instagram e TikTok.

“La notte della vigilia di Natale, la giovane Marie, ancora col tutù indosso, dopo aver ballato sulle note di Cajkovskij per un piccolo pubblico, si ritira nella sua camera da letto e desidera di poter tornare indietro nel tempo, a quando il padre era ancora vivo e tutto era più semplice. Un bagliore nel cielo ed eccola trasformata in una versione in miniatura di se stessa, mentre i suoi giocattoli prendono vita e il burattino Schiaccianoci si rivela un biondo principe, subito in fuga…”

Biglietti in prevendita su Ciaotickets – presso punti vendita autorizzati Ciaotickets – Botteghino Teatro Savoia dal lunedì al venerdì (17 -20) – sabato e domenica un’ora prima dello spettacolo – Botteghino Palazzo Gil domenica dalle ore 16,00.

Campobasso, 18 dicembre 2024