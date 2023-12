“Carta docenti” per i precari: sentenza riconosce i 500 euro per tutti gli anni di supplenza anche in via retroattiva

Come è noto il D.P.C.M. del 23.09.2015 ha introdotto la “Carta Docenti per una

somma di Euro 500,00 annui stabilendo che può essere erogata solo ai “docenti di

ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo

pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e

prova”.

Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato

(ben sette anni!), pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal

personale di ruolo ed essendo stata sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha

goduto del beneficio della carta elettronica ed ha chiesto al Tribunale del Lavoro il

riconoscimento del suo diritto a goderne anche in via retroattiva.

Il Giudice si è pronunciato favorevolmente affermando come tale disparità di

trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti

assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell’istituto, e

dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64

del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non

distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.



La Corte di Giustizia Europea a sua volta con una recente ordinanza del 18 maggio

2022, emessa nella causa C-450/21, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le

condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno

favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una

situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a

meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l’indennità

in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione

continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo

indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il

Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che

la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare

una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a

tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento

in ordine all’indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva”



Tra l’altro, deve notarsi che, da ultimo, come il Legislatore con l’art. 15 D.L. n. 69 del

2023 ha finalmente espressamente esteso, a partire dal 2023, l’applicabilità

dell’istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale.

In base a quanto esposto, il tribunale ha dichiarato il diritto della parte ricorrente ad

ottenere il beneficio in esame, relativamente ai sette anni scolastici (dal 2016) per

l’importo nominale di euro 500,00 per ciascuno di essi.

Avv. Massimo Vernola