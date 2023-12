Il Comune di Ripalimosani è entrato a far parte dell’Associazione Città del Vino, una rete di Comuni a vocazione vitivinicola e di enti territoriali, depositari di almeno una DOP e IGP, che opera per valorizzare il settore attraverso iniziative di rete.

Aderire a Città del Vino, secondo le linee istitutive dell’associazione, significa partire dal settore vitivinicolo per valorizzare attraverso progetti ed itinerari tutto il patrimonio culturale e materiale di una località. Così Ripalimosani, che sul territorio ha esperienze forti nel settore, potrà sviluppare idee ed entrare in circuiti virtuosi legati alla filiera del buon bere.

“Siamo molto contenti di questa ulteriore ed importante possibilità di sviluppo che si è presentata per il nostro paese – ha dichiarato il sindaco Marco Giampaolo – Vista la particolare vocazione agricola e vitivinicola testimoniata dalla produzione di vini a denominazione d’origine e ad indicazione geografica e dalla tradizione enologica connessa ai valori di carattere storico, culturale ed ambientale, aderire a Città del Vino significa avere uno strumento in più per affrontare in modo nuovo le grandi sfide odierne come globalizzazione e competitività. Non lasceremo indietro nessuna opportunità e metteremo in questo nuovo percorso tutta la nostra attenzione, affinché ogni risorsa del nostro territorio venga valorizzata ed esportata”.