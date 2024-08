Carovilli/”Racconti oltreoceano”: i discendenti raccontano la storia dei loro nonni

Italea Molise in collaborazione con la Società Operaia di Carovilli e il Comune di Carovilli, presenta il convegno dal titolo “Racconti Oltreoceano: i discendenti raccontano la storia dei loro nonni”, durante il quale si parlerà dei fenomeni migratori in Molise tra ottocento e novecento, con un focus particolare sul comune di Carovilli, e verranno analizzate le cause che hanno portato tante persone a

lasciare il paese.



L’evento si terra l’11 agosto 2024 alle ore 17.00 presso la Società Operaia di Carovilli in piazza – Comune di Carovilli. Durante l’evento si parlerà anche del libro dal titolo “Emigrazione italiana tra ‘800 e ‘900 il caso Carovilli”, una ricerca condotta dall’autrice Pina Mafodda in cui ha raccolto diverse testimonianze e ricordi di discendenti di carovillesi all’estero, che per l’occasione si collegheranno in diretta durante l’evento per portare le loro testimonianze. Tra i relatori del convegno, interverranno anche Andrea Lazzari (Presidente ComItEs di Madrid) e Pietro Mariani (Consigliere CGIE per la Spagna).



Verrà inoltre inaugurata una mostra fotografica con fotografie uniche e inedite che risalgono al 1873, inviate dai discendenti carovillesi da varie parti del mondo. L’evento sarà un’opportunità per valorizzare le storie di emigrazione degli avi degli italo-discendenti nel mondo e preservarne la memoria.