Campomarino/Patente di guida falsa e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciati due giovani

A Campomarino i Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) un 26enne censurato originario di San Severo (FG) ed un 29enne censurato termolese, ai sensi dell’articolo 73 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope e dell’articolo 482 del Codice Penale, poiché ritenuti rispettivamente responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsità materiale commessa dal privato.

Nello specifico, i due venivano controllati a bordo di un’autovettura condotta dal termolese in qualità di proprietario e, visto l’atteggiamento chiaramente sospetto in relazione alle circostanze di luogo e tempo, gli operanti decidevano di dare corso ad immediate perquisizioni veicolare e personali d’iniziativa.

Nell’occasione, il 29enne veniva trovato in possesso di una patente di guida falsa poiché riportante la sua fotografia ma generalità diverse da quelle effettive, mentre addosso al 26enne venivano rinvenuti due involucri in cellophane contenenti “Cocaina” per complessivi grammi 1,06 ed un frammento di “Hashish” del peso di grammi 0,63.

Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari veniva inoltre trovato, nell’abitazione di quest’ultimo, un bilancino elettronico di precisione funzionante. A carico del conducente nonché proprietario del veicolo, si procedeva anche al sequestro amministrativo del mezzo ed alla verbalizzazione ai sensi degli articoli 116 e 193 del Codice della Strada, per guida senza patente alla prima violazione e circolazione alla guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria.



Quanto rinvenuto nel corso delle suddette operazioni di polizia giudiziaria veniva

quindi sottoposto a sequestro penale, in attesa di procedere alle necessarie analisi di

laboratorio ed al successivo deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato.



Complessivamente, nel corso delle citate attività svolte sul territorio, sono stati altresì

sottoposti a controllo 136 veicoli, identificate 223 persone, effettuate 9 perquisizioni

d’iniziativa tra veicolari, personali e domiciliari, elevati 13 verbali a seguito di

infrazioni al Codice della Strada per complessivi 7.165,00 euro e sequestrati 2

autoveicoli.