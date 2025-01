Campomarino/Furto di bancomat e carte di credito, 59enne agli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Campomarino (CB) hanno dato esecuzione ad

un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di

una donna di origini abruzzesi ma da tempo residente in provincia di Campobasso, già

titolare di numerosi precedenti di polizia e/o penali.

La stessa deve rispondere dei reati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento

diversi dai contanti (art. 493 ter C.P.) e furto aggravato (artt. 624 e 625 C.P.).

La misura in questione, in particolare, si riferisce a più episodi pressoché analoghi, che

vedevano la 59enne – tra fine febbraio ed inizio di maggio dello scorso anno – rendersi

autrice di almeno tre furti di portafogli contenenti tessere bancomat e carte di credito,

perpetrati all’interno dei nosocomi di Termoli (CB) e Larino (CB), nonché all’interno

della Chiesa “Santo Spirito” di Campomarino (CB).

Al termine dei furti, inoltre, la donna aveva utilizzato le citate tessere bancomat per

effettuare dei prelievi di contanti presso diversi sportelli ATM ubicati in vari Comuni

della Provincia di Campobasso, riuscendoci però solo in due occasioni ed in danno di

una sola delle vittime dei furti, appropriarsi indebitamente di complessivi 400,00 euro.

All’epoca dei fatti le tempestive indagini – avviate in seguito alle denunce contro ignoti

sporte dalle vittime e svolte dalle Stazioni Carabinieri di Campomarino (CB), Termoli

(CB) e San Martino in Pensilis (CB), sotto la costante direzione della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) – avevano consentito ai militari

dell’Arma di individuare la donna come autrice materiale delle condotte delittuose per

cui si procede e di deferirla quindi in stato di libertà.



L’odierna misura scaturisce dalla piena condivisione delle risultanze investigative da

parte dell’Autorità Giudiziaria, che ha poi trovato riscontro nell’emissione da parte del

competente G.I.P. dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti

domiciliari, emessa a carico della 59enne ed eseguita dai militari della Stazione

Carabinieri di Campomarino (CB).