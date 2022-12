Campobasso/ II Edizione “Un premio alla carriera”, consegnati i riconoscimenti ANSMeS

Riceviamo e pubblichiamo

Seconda edizione di “Un premio alla carriera” presso l’auditorium dell’ex Gil di via Milano a Campobasso, evento organizzato dal Comitato regionale Molise e dal Comitato provinciale di Campobasso dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo del Coni e del Coni e del Cip. Un appuntamento annuale che intende ricordare con un riconoscimento alcuni personaggi della provincia di Campobasso che hanno lasciato il segno nel mondo dello sport, non solo per i risultati conseguiti a livello agonistico ma per aver incentrato tutta la propria carriera professionale a diffondere i suoi valori e principi. Il Presidente ANSMeS Michele Falcione, coadiuvato dal Consigliere nazionale Franco Palladino e dal Presidente provinciale Giuseppe D’Elia, alla presenza del Presidente Nazionale Francesco Conforti che nel suo intervento ha ringraziato il comitato regionale per l’attività svolta nell’anno che sta per concludersi ha inteso ricordare i seguenti personaggi:

I premiati della manifestazione