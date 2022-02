Campobasso/ Bando per un medico da impiegare nell’assistenza a persone non autosufficienti

Praitano: “Progetto di collaborazione con AsReM e distretto di Campobasso per impiegare un medico di esperienza nel settore in tutte le attività inerenti l’area della Disabilità e della Non autosufficienza”

È stato pubblicato già da qualche giorno, dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, il bando, con scadenza 28 febbraio, per “Servizi e azioni per persone con Disabilità severa e con grave Non Autosufficienza assistite a domicilio”.

A tal proposito l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, ha voluto precisare come una delle criticità riscontrate in passato nei bandi a valenza socio sanitaria pubblicati, così anche per il Fondo per la Non Autosufficienza, sia stata la valutazione integrata per la presa in carico dell’utenza.

“Per porre rimedio a ciò, – ha annunciato Praitano – abbiamo approvato uno specifico progetto di collaborazione con l’ASReM e il distretto di Campobasso, al fine di poter impiegare, in maniera condivisa, un medico di esperienza nel settore, da dedicare specificatamente a tutte le attività inerenti l’area della Disabilità e della Non autosufficienza. Questo ci permetterà, già con il nuovo bando FNA, di procedere con maggiore speditezza nella valutazione delle richieste, ad esclusivo vantaggio dei cittadini.

Più nello specifico, – ha detto Praitano – la figura professionale collaborerà con noi per i seguenti servizi: Bando annuale Fondo Non Autosufficienza (FNA) e relative graduatorie; Centri Socio-Educativi per disabili; Assistenza domiciliare disabili; Assistenza tutelare di base (assistenza domiciliare anziani non autosufficienti); Dopo di Noi; Progetti per la vita indipendente; Ogni altro servizio e/o progetto a valenza socio-sanitaria afferente l’area della disabilità e della non autosufficienza.”