Calcio serie C, girone C/ Campobasso- Potenza 1-1

Campobasso

Zamarion, Fabriani, Pace, Ladu, Menna, Dalmazzi, Nacci, Candellori, Rossetti, Di Francesco, Liguori. All Cudini.

Potenza

Greco, Cargnelutti, Coccia, Romero, Ricci, Costa Ferreira, Salvemini, Matino, Cuppone, Bucchicchio, Sepe. All Arleo.

arbitro Emmanuele di Pisa.

Marcatori al 5′ Cuppone , al 69′ Bolsius. Spettatori circa 3000.

Al 5′ , gli ospiti alla prima azione d’attacco passano in vantaggio con Cuppone che solo con Zamarion segna: 1-0 per la propria squadra. I lupi, reagiscono non ci stanno a perdere l’ultima partita del campionato in casa e al 10′ , Liguori si fa anticipare da Greco, al 20′, Rossetti viene atterrato in area ma l’arbitro decreta la punizione in favore degli ospiti e l’ammonizione per il giocatore. Al 30′, azione dei locali e Liguori tira alto sopra la traversa, lupi sempre in attacco alla ricerca del pareggio. Al 45′, fallo in area su Liguori ma il

direttore di gara fa proseguire. Finisce cosi, il primo tempo con gli ospiti in

vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 50′ tiro di Pace che viene ribattuto, al 65′ , Cudini sostituisce Nacci e Di Francesco con Giunta e Bolsius. Al 69′, è proprio Bolsius , appena entrato a segnare: è 1-1 . Al 75′, Cudini, fa uscire Zamarion e fa entrare al suo posto Coco. Al 80′ , scontro di gioco tra Coco e Cuppone e il giocatore ospite deve abbandonare il terreno di gioco.

Finisce cosi, la partita, l’ultima di questo campionato con un pareggio; bel campionato del Campobasso, cui pochi davano credito ma i rossoblù hanno disputato un buon torneo, pessimo l’arbitraggio che non ha concesso almeno due rigori alla squadra di Cudini.

Arnaldo Angiolillo