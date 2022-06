Calcio/ Campobasso, ultimo giorno per iscriversi in serie C

Oggi è l’ultimo giorno per presentare la documentazione per iscriversi in serie C , i lupi hanno mandato tutto a Firenze presso la lega Pro . Entro, il 1 Luglio, si saprà quali sono le squadre ammesse e quelle che sono state respinte; le società non ammesse hanno tempo fino alle 19.00 del 6 Luglio per presentare ricorso.

Ricordiamo che i club devono presentare anche una fidejussione di 350.000 euro. I lupi, intanto si raduneranno il 17 Luglio a Vinchiaturo, dove svolgeranno la preparazione in vista del campionato; la prima amichevole. ma non è ancora ufficiale, si dovrebbe svolgere il 2 Agosto contro la Turris che partecipa al nostro campionato , quindi una diretta concorrente.

Arnaldo Angiolillo