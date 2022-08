Calcio/ Campobasso, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della Lega Calcio di anticipare la decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della Lega calcio che aveva chiesto di pronunciare il verdetto prima del 25 Agosto.

La sentenza ha detto il Presidente del Consiglio di Stato è per il 25 Agosto e tale rimane, ci sono buone notizie per i rossoblu: infatti il Consiglio di stato nell’accettare il ricorso dei lupi ha detto anche che non ci sono reati cosi gravi da cancellare i lupi dal campionato di Serie C.

Questo fa ben sperare adesso non resta che aspettare il 25 Agosto.

Arnaldo Angiolillo