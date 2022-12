Calcio/ Campobasso 1919- Turris 3-0

Campobasso 1919

Pinto, Di Leo, Vanzan, Ioio, Cavallini, Fazio, Franchi, Traorè, Ripa, La Montagna, Lombari.

All Di Meo.

Turris

Viscardi, D’ Ambrosio, Mancino, Celeste, Caiola, Colabella, Cacchione, Vatanu, Budano, Dall’Aquila, Ranalli. All Precali.

Arbitro Matarese di Termoli. Marcatori al 18′ Vanzan rig al 46′ e 70′ Ripa.

E’ il Cosco day al Selvapiana , intanto i rossoblu acquistano tre giocatori, Tordella, Guillari e Potenza. Al 5′,Ripa viene anticipato da Mancino, al 18′ , fallo di mano in area ospite di Mancino e l’arbitro decreta il rigore, lo batte Vanzan che segna 1-0 per i locali.

Al 24′ , azione della Turris ma Pinto blocca la palla,al 35′, azione di Franchi lancio a Ripa che tira ma la sfera finisce fuori. Finisce cosi il primo tempo, con i rossoblu in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 46′ Ripa raddoppia per i locali con un tiro non forte ma preciso: è il 2-0 per i rossoblu. Al 60′, azione di Lombari che tira ma la sfera termina alta.

Al 70′, ancora Ripa , segna il 3-0 bravissimo questo giocatore che segna sempre .Al 71′ , esce Di Leo ed entra Potenza, appena arrivato , al 82′ tiro di Vanzan ma la palla finisce fuori.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblu , adesso il torneo si ferma per le feste Natalizie. Vogliamo fare i nostri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai nostri lettori e a tutti gli sportivi.

Arnaldo Angiolillo