Nella notte al km 39 circa della SS Bifernina, per cause in corso di accertamenti un Tir adibito al trasporto di pollame si è ribaltato, per fortuna nessun ferito.

La strada chiusa al transito per il tempo necessario al recupero del carico e la successiva rimozione dell’ automezzo, operazioni ancora in corso alle prime ore dell’alba con personale ed AutoGrù intervenuti dal comando VVF del Comando VVF di Isernia…