Basso Molise/Riscontrate numerose violazioni dal NOE in un impianto di recupero rifiuti

A conclusione di una complessa attività ispettiva presso un impianto di recupero di

rifiuti inerti e di lavorazione e commercio di materiali per l’edilizia, i militari del

NOE di Campobasso con l’ausilio di Tecnici dell’A.R.P.A., hanno riscontrato

numerose violazioni alla normativa in materia ambientale, che vanno dalla gestione

illecita di rifiuti, quantificati in circa 150 tonnellate di rifiuti inerti illecitamente

stoccati in aree non autorizzate, alle violazioni alle prescrizioni contenute

nell’autorizzazione regionale concessa al medesimo impianto. Pertanto, gli

amministratori dell’attività produttiva sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria –

Procura della Repubblica di Larino- per violazioni alla normativa sulla gestione dei

rifiuti.