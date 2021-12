Basso Molise/ Due incidenti a pochi chilometri di distanza, un ferito trasportato in ospedale

Tanta paura per un doppio incidente sulla Bifernina in due punti non molto distanti tra loro, nel Basso Molise. Il primo è avvenuto lungo la Statale 87 in territorio di San Martino in Pensilis. In questo caso nessuna conseguenza per le persone coinvolte.

Il secondo, si è verificato in agro di Portocannone e nel violento impatto è rimasta ferita una persona. Sul posto l’ambulanza della Misericordia; il ferito è stato trasportato presso l’ospedale San Timoteo di Termoli per trauma cranico.

Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e personale dll’Anas.

foto di repertorio