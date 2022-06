Basso Molise: auto finisce fuori strada, 2 feriti

Sulla Strada Provinciale che collega Ururi a San Martino in Pensilis, un’auto è finita fuori strada durante la notte.

L’auto, una Dacia dopo essere finita fuori starda, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un albero.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Larino e due ambulanze, una della Croce di San Gerardo e una della Misericordia di Termoli con i sanitari del 118. Soccorsi i due occupanti dell’auto li hanno trasportati al Pronto Soccorso del San Timoteo. Pare non abbiano riportato ferite gravi.