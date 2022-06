Solidarietà, parte l’iniziativa ‘pentole vuote’

Riceviamo e pubblichiamo

In Molise stanno portando avanti questa lotta Michele Scherino (Federconsumatori), Angelo Palladino (Adiconsum), Filippo Poleggi (Movimento Consumatori), Nicola Criscuoli (Adoc), Sonia Giacchetta (Confconsumatori), Corrado Ientilucci (Assoconsum). I rappresentanti delle associazioni dei consumatori sono stati ricevuti venerdì scorso dal prefetto vicario Elvira Nuzzoli e dal capo di Gabinetto Francesca D’Alessandro.

Ma le associazioni dei consumatori rivolgono anche un appello alla mobilitazione dei cittadini: “Fatevi sentire” chiedendo di rispondere all’iniziativa “pentole vuote”. “Tutti i cittadini che sentono il peso della crisi possono farsi una foto, un video, in cui appaiono con le pentole vuote e inviarle. Oppure possono anche inviare messaggi via e-mail e in qualsiasi modo di comunicazione”.

Inoltre ai cittadini che lo richiederanno sarà inviato il documento con i motivi dell’iniziativa.

Questi gli indirizzi: [email protected] – Cell.320/7170193; [email protected] – cell. 328/8947514; [email protected] – cell. 339/7501013; [email protected] – cell. 328/8947519; [email protected] – cell. 329/2086704; [email protected] – cell. 347/3309498.