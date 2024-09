Avvio Anno Scolastico/Messaggio augurale del sindaco di Termoli Nicola Balice

Il Sindaco Nicola Balice, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico previsto per domani, ha inteso inviare un messaggio augurale agli studenti della città, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.



“Desidero inviare il più sentito in bocca al lupo a tutti gli studenti della nostra città che da domani saranno impegnati tra i banchi di scuola per affrontare il nuovo anno scolastico. L’istituzione scuola da sempre rappresenta uno dei principali cardini della nostra società.



Proprio all’istituzione scuola, ad insegnanti e professori e al personale tutto, affidiamo annualmente i nostri giovani affinché vengano formati e preparati al futuro. La scuola, per tutti, deve diventare come una seconda casa, una sorta di seconda famiglia in grado di tracciare un percorso formativo che riesca ad incentivare il sapere dei nostri giovani. A voi studenti, invece, dico di affidarvi agli insegnanti, e al personale didattico, ai quali rinnovo tutta la stima del caso per il lavoro che svolgono. Fatevi guidare dal vostro entusiasmo, un elemento che non deve mai mancare neanche a scuola in quanto, solamente con il giusto entusiasmo e con tanta determinazione riuscirete a centrare gli obiettivi che vi prefiggerete. Proprio dalla scuola parte la costruzione del vostro futuro, la scuola è il giusto luogo per crescere, imparare e avviare nuove passioni. Approfittate di ogni momento disponibile per scoprire le vostre attitudini. Buon anno scolastico a tutti”.

NICOLA BALICE

SINDACO DI TERMOLI