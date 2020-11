Aumentano i positivi all’interno del Carcere di Larino. Di Giacomo: necessari provvedimenti

Sale pericolosamente il numero dei contagi all’interno della casa circondariale di Larino. Ad oggi sarebbero 29 i detenuti infetti.

A comunicarlo è il segretario generale del sindacato S.PP. Aldo Di Giacomo: “E’ di ieri la notizia che ai 19 detenuti già infetti se ne sono aggiunti altri 10. Servono tamponi a tutti i poliziotti penitenziari, sembra strano che non vi sia neppure un poliziotto contagiato. Eventuali ritardi nell’isolare poliziotti asintomatici potrebbe causare gravi conseguenze.

E’ necessario, inoltre, la chiusura dei colloqui con i familiari e con le persone non indispensabili alla vita del carcere, per un periodo di tempo seppure limitato, servirebbe a garantire il non espandersi del virus.