Auguri di Buone Feste dal Gruppo Terminus

55

IL GRUPPO TERMINUS AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI COLORO CHE SEGUONO LE SUE ATTIVITA’ E GLI HANNO PERMESSO DI DIVENTARE UNA REALTA’ DI RILIEVO, IN CONTINUA CRESCITA, NEL MONDO DELLA CONSULENZA AZIENDALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’INFORMAZIONE .

CERTI CHE NEL CORSO DEL 2020, GRAZIE AL VOSTRO SUPPORTO, SAREMO IN GRADO DI OFFRIRE ANCORA DI PIU’ SERVIZI UTILI AI CITTADINI, AI PICCOLI IMPRENDITORIE E ALLA COLLETTIVITA’ TUTTA AUGURIAMO UN SERENO NATALE ED UN FELICE E PROFICUO ANNO NUOVO.

  • GRAZIE E BUONE FESTE!
    Gruppo Terminus:
    Terminus Formazione
    Terminus Servizi e consulenza
    www.informamolise.com
    www.negozioterminus.it
  • Terminus Vino e territorio
  • Informaromanord
  • Informacapitanata
Commenti Facebook

Articoli correlatiDi più dello stesso autore