Auguri di Buone Feste dal Gruppo Terminus

IL GRUPPO TERMINUS AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI COLORO CHE SEGUONO LE SUE ATTIVITA’ E GLI HANNO PERMESSO DI DIVENTARE UNA REALTA’ DI RILIEVO, IN CONTINUA CRESCITA, NEL MONDO DELLA CONSULENZA AZIENDALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’INFORMAZIONE .
CERTI CHE NEL CORSO DEL 2020, GRAZIE AL VOSTRO SUPPORTO, SAREMO IN GRADO DI OFFRIRE ANCORA DI PIU’ SERVIZI UTILI AI CITTADINI, AI PICCOLI IMPRENDITORIE E ALLA COLLETTIVITA’ TUTTA AUGURIAMO UN SERENO NATALE ED UN FELICE E PROFICUO ANNO NUOVO.
- GRAZIE E BUONE FESTE!
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