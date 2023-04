Auditorium di Isernia/ Il Teatro di Maurizio Santilli: ” Io adoro la sintesi … sarò bre …”

Lo spettacolo racconta la storia degli umoristi del ‘900, da Petrolini a Marchesi, da Campanile a Flaiano. E’ il teatro della parola, quello portato in scena tra intuizioni linguistiche, acrobazie lessicali e calembour di qualità.

Ma chi è l’umorista? Non è il comico la cui battuta spesso è fine a se stessa, ma è un fine osservatore della società da cui trae spunto per massime e aforismi dal risultato dolceamaro e per lo sberleffo di qualità.

Sabato 6 maggio ore 21.00 Auditorium Unità d’Italia – Isernia