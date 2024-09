Asrem autorizzata ad assumere i medici che prestano servizio nel 118, soddisfatta la FMT

FMT accoglie con soddisfazione il decreto recentemente emanato dai commissari che autorizza l’Asrem ad assumere i medici che prestano servizio nel 118, convertendo così il loro rapporto contrattuale da regime di convenzione a regime di dipendenza. Questa è una battaglia che portiamo avanti da tempo, consapevoli dell’importanza di garantire maggiore stabilità e tutele ai professionisti impegnati in un settore cruciale per la salute pubblica come l’emergenza-urgenza.

Il fatto che la dotazione organica del servizio 118 sia stata più che dimezzata – con soli 40 professionisti attualmente in servizio su 90 previsti – ha dimostrato quanto fosse urgente intervenire per rendere questo ambito lavorativo più attrattivo e sostenibile. La possibilità di essere assunti rappresenta un importante passo avanti non solo per i medici, ma anche per la collettività, che potrà contare su un servizio sanitario meglio organizzato e più efficiente.

Questa soluzione, già adottata con successo in altre regioni italiane, è la conferma che il riconoscimento del ruolo e del valore dei professionisti sanitari passa anche attraverso la stabilizzazione dei loro contratti. Continueremo a vigilare affinché questo processo venga implementato nel modo più rapido e trasparente possibile, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio di emergenza adeguato e ai medici condizioni lavorative più dignitose e sicure.

Siamo convinti che questo passo sia solo l’inizio di un percorso che dovrà vedere ulteriori investimenti per il rafforzamento del sistema sanitario regionale e per il riconoscimento del lavoro di tutti i professionisti della sanità.

Responsabile del 118 D.ssa Elena Guadagno

Segretario Regionale FMT Dott. Ernesto La Vecchia