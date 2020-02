ASL Alessandria/ Bando di concorso per 53 OSS

E’ stato indetto un concorso pubblico in forma congiunta tra l’ASL AL, l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria e l’ASL AT (Aziende Sanitarie dell’Area Omogenea Piemonte Sud Est) per la copertura di n. 53 posti di Operatori Socio Sanitari così ripartiti:

– n. 30 posti per l’ASL AL;

– n. 22 posti per l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria;

– n. 1 posto per l’ASL AT

Requisiti:

– cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

– godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

– adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

– idoneità fisica all’impiego;

– attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario;

– diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico o provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti.

Si segnala che sui posti a concorso operano le seguenti riserve:

– n.16 posti a favore dei volontari delle FF.AA.;

– n. 4 posti a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata e ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata.



Domanda online:

La domanda di ammissione al concorso indetto da ASL Alessandria dovrà essere presentata esclusivamente online tramite la pagina dedicata entro il 2 marzo 2020.

BANDO