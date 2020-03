Isernia/possesso di cocaina, segnalata una donna

I militari del NOR della Compagnia di Isernia proseguono uno specifico servizio teso a contrastare il fenomeno dello spaccio e l’uso delle sostanze stupefacenti nel centro cittadino.

Le pattuglie hanno controllato vari luoghi della città, soprattutto quelli più isolati al fine di assicurare un controllo del territorio sempre più aderente ed incisivo.

Nello specifico, i Carabinieri, transitando in un luogo appartato, hanno notato una giovane donna, ferma dietro un’utilitaria, che destava sospetti.

Per tale ragione è stata sottoposta a verifiche. Il particolare stato di agitazione dell’interessata ha insospettito i militari, lasciando presagire che potesse essere celata della sostanza stupefacente anche perché la giovane risultava già nota per precedenti specifici.

Di fatti, la stessa, durante le attività di controllo, cercava di disfarsi di un involucro in cellophane, lasciandolo cadere dalla tasca del giubbotto e pensando di poterlo confondere approfittando che nelle immediate adiacenze vi era un cestino per la raccolta della spazzatura con delle carte a terra. Contrariamente i carabinieri si sono accorti della destrezza utilizzata e recuperavano l’involucro che è risultato contenere 1 gr. di cocaina finalizzato all’uso personale.

La donna sarà segnalata alla locale Prefettura per la violazione dell’art. 75 del DPR 309/90.