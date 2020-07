Anche quest’anno l’ Associazione Talenti e Artisti Molisani , ha voluto ricordare la figura del Giudice Borsellino

Una data che non è possibile dimenticare, una ferita ancora aperta, un colpo alla democrazia e allo Stato Italiano, quella che il 19 Luglio 1992, ha rappresentato per tutti i cittadini Italiani , che lottano quotidianamente contro la mafia ed ogni forma di illegalità con la Magistratura e le Forze dell’ordine , nel ricordo dell’attentato di Via D’Amelio , a Palermo, dove perse la vita il Giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta , dopo che la Nazione aveva subito u n primo duro colpo alla legalità con l’ uccisione di Giovanni Falcone, altra icona della Giustizia.

A distanza di tanti anni, il 19 Luglio è una data che rievoca momenti terribili e di smarrimento di ogni cittadino proprio perché la figura di Paolo Borsellino ha rappresentato, ma oserei dire ancora oggi rappresenta, un segno inconfondibile della legalità e della giustizia , che si contrappone all’organizzazione mafiosa , presente non solo in quella Sicilia teatro di attentati e barbare uccisioni, ma in tutto il territorio. Ogni anno l’Associazione Talenti e artisti Molisani intende omaggiare il Magistrato , con un ricordo che possa stimolare le nuove generazioni nell’intraprendere , sin dalla giovane età , quell’azione di contrasto all’illegalità e alle forme di violenza , non solo materiale , ma anche molte volte psicologica che gli appartenenti alle organizzazioni mafiose applicano senza scrupolo , alle persone oneste.

L’attentato di Via D’Amelio, a Palermo, ha rappresentato una sonora sconfitta delle Stato e l’uccisione, non solo di Paolo Borsellino, ma anche degli Agenti della sua scorta, nell’adempimento del proprio dovere; voglio ricordare la figura dell’ agente Emanuela Loi che é stata la prima Agente della Polizia d i Stato a perdere la vita durante un servizio di scorta; la sua giovanissima et à ha rappresentato un ulteriore motivo di grande indignazione da parte di tutti i cittadini italiani e uno strazio per la famiglia , che ha perso una giovane congiunta , durante l’espletamento del proprio dovere. Anche quest’anno l’ Associazione Talenti e Artisti Molisani , ha voluto ricordare la figura del Giudice Borsellino realizzando un video , che verrà trasmesso dalle tv locali e messo in rete sui social , dove viene ricordato il sacrificio di coloro che hanno sfidato la mafia , pagando il caro prezzo della vita.

Mi preme ringraziare coloro che hanno collaborato per la realizzazione del video: Vittorio del Cioppo che ha dato voce a Paolo Borsellino; Francesca Zivolo che ha dato voce alla figlia di Borsellino, Fiammetta; Vincenzo Musacchio Presidente dell’Os servatorio Antimafia del Molise e Giovanni Alfano Segretario Generale del Sindacato di Polizia COISP , che con le loro testimonianze , hanno arricchito con le loro considerazioni precise e di qualità quanto realizzato.

L’ augurio é quello di poter tornare ad organizzare eventi e manifestazioni tangibili , purtroppo sospese a causa dell’emergenza Covid 19, per proseguire quell’azione di comunicazione soprattutto verso i giovani contrastare e debellare la mafia, messaggio questo che Paolo Borsellino ha sempre trasmesso durante il lungo lavoro svolto nella Procura siciliana con l’amico di sempre , Giovanni Falcone. Un sentito ringraziamento, infine, da parte di tutti noi cittadini credo debba esser rivolto alla Magistratura e alle Forze dell’ordine , che spesso sono al centro di sterili polemiche e che invece sono un punto fermo per contrastare l’ illegalità e le organizzazioni mafiose.

Michele Falcione Presidente Associazione Talenti e Artisti Molisani