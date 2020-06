Ananas proprietà e benefici per la salute

L’ananas è una pianta della famiglia delle Bromeliaceace che cresce spontanea nelle foreste tropicali e subtropicali del Sudamerica. Oggi le piantagioni ad uso commerciale si sono diffuse anche nelle Isole Hawai, nelle Filippine e anche in Asia Il frutto del’ananas, oltre a essere consumato fresco da solo o in macedonia, viene utilizzato in cucina come ingrediente per preparare dolci o gelati, ma anche per dare un tocco esotico a ricette di carne o pesce.Le proprietà dell’ananas sono tante, in particolare è nota per i suoi benefici contro la cellulite, ritenzione idrica e i suoi effetti digestivi.

L’ananas è un frutto dal sapore dolce e contiene poche calorie (100 gr di ananas apportano circa 42 calorie), risulta quindi un alimento adatto alle diete ipocaloriche. Molto ricco di acqua, contiene anche una discreta quantità (10 gr) di carboidrati sotto forma di zuccheri e in particolare di glucosio, fruttosio e saccarosio. Povero di fibre (solo 1 gr di fibra per 100 gr di prodotto), ha un indice glicemico medio che aumenta nel caso del succo d’ananas o dell’ananas confezionato.

Contiene inoltre altri micronutrienti fondamentali: è una discreta fonte di vitamina C (il consumo di 100 gr di ananas apporta circa il 20% della quantità di vitamina c raccomandata giornalmente), di potassio e di magnesio. L’ingrediente fondamentale in campo medico contenuto nell’ananas è la bromelina, un insieme di enzimi dalle potenti proprietà digestive.

Proprietà attribuite alla bromelina dell’ananas:

-Efficacia nelle dispepsie per carenza enzimatica gastrica e pancreatica.

-Azione antinfiammatoria di tipo enzimatico, attività antiedematosa, decongestionante le mucose in caso di flogosi acuta catarrale.

-Immunomodulante.

-Antitrombotica, antiaggregante piastrinica, modulante la coagulazione.

Ananas: le ricette

Per godere a pieno delle proprietà dell’ananas il consiglio è di prediligere il consumo del frutto fresco e ben maturo. Nulla di meglio, a tal proposito, di spiedini di frutta a base di ananas appena affettato da accompagnare con un po’ di yogurt magro o zucchero a velo.

Abbinatelo alla vostra frutta di stagione preferita e divertitevi a creare divertenti composizioni colorate e profumate.

Un’altra idea per sfruttare i benefici di questo frutto consiste nel centrifugarla con la curcuma fresca: un elisir di bellezza che aiuta la diuresi, favorisce la digestione e svolge un’azione antinfiammatoria su tutto l’organismo.

In tema di acque aromatizzate, l’ananas è sicuramente un ingrediente azzeccato che vi aiuterà a preparare bevande dissetanti e deliziose.

Per preparare la vostra acqua aromatizzata con ananas e menta vi basterà riporre 3-4 fette spezzettate di ananas fresco in un barattolo con 2 rametti di menta.Colmate il barattolo con acqua, chiudetelo e lasciate riposare in frigorifero per qualche.

Filtrate con un colino e conservatelo in frigo per 3-4 giorni.