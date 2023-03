Alzheimer e Autismo, il Comune di Isernia concedere l’utilizzo temporaneo, a titolo gratuito a due Associazioni

La Giunta comunale di Isernia ha deliberato di concedere l’utilizzo temporaneo, a titolo gratuito e di mera ospitalità, di due locali liberi ubicati al terzo piano dell’immobile di via Umbria 34, in favore delle associazioni “Alzheimer Isernia non ti scordar di me” e “Una luce nel buio dell’autismo”.

La concessione nasce dall’esigenza manifestata dalle due associazioni di assicurare lo svolgimento delle proprie attività, messe a rischio dalla momentanea indisponibilità delle rispettive sedi. Entrambe sono organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro che operano proficuamente nel sociale, impegnate ad aiutare persone estremamente fragili e bisognose di continua assistenza, in quanto affette da patologie croniche, irreversibili e degenerative.

La Giunta comunale di Isernia ha ritenuto doveroso supportare le menzionate associazioni fornendo, a titolo di concessione gratuita del godimento di un bene, un ausilio logistico finalizzato a non interrompere la necessaria assistenza a soggetti fragili che altrimenti si vedrebbero inopinatamente privati del necessario aiuto per far fronte ai bisogni essenziali di vita.

Lunedì prossimo, 27 marzo, alle ore 10:30, il sindaco Piero Castrataro consegnerà, ai responsabili delle associazioni “Alzheimer Isernia non ti scordar di me” e “Una luce nel buio dell’autismo”, le chiavi dei due locali loro assegnati, che – come detto – si trovano nell’immobile di via Umbria n. 34 che è adibito a sede dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco”.

Il presente comunicato vale anche come invito per gli organi d’informazione ad essere presenti alla consegna dei locali.