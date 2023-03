All’Auditorium Unità d’Italia “Festa del Teatro. Lina Sastri in Concerto Napoletano”

Tutto pronto per un nuovo appuntamento targato “Palcoscenici: il Molise è di scena”,

cartellone curato dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo in collaborazione con la

Fondazione Molise Cultura.

A calcare il palco dell’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia sarà l’attrice, cantante,

autrice e regista Lina Sastri.

Muove i primi passi della sua carriera con Edoardo De Filippo, Giuseppe Patroni Griffi

e tanti altri, Dal teatro al cinema e alla televisione, fino ad arrivare anche alla musica.

Un’artista a tutto tondo che porterà in scena – domenica 26 marzo alle 21 – lo spettacolo

“Concerto napoletano”. Un concerto classico in cui, accanto a Lina Sastri, ci saranno cinque

musicisti ad accompagnarla.

Musica lirica ma anche ritmi popolari, dalla tammurriata popolare a quella del

Gargano, più evocativa e sottile. Chitarra, violino, piano e anche tastiere. Uno spettacolo in

cui la protagonista è la musica napoletana con le canzoni classiche partenopee, quelle che

hanno portato Napoli al di fuori dei confini nazionali e internazionali.

Appuntamento, dunque, domenica 26 marzo 2023 alle ore 21 all’Auditorium “Unità

d’Italia” di Isernia.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com alla sezione Fondazione Molise

Cultura.

Tutti gli eventi del cartellone sono stati fortemente voluti e portati avanti dall’Assessore

alla Cultura e Turismo Vincenzo Cotugno con lo scopo di dare lustro e valore alla Regione –

insieme alla Fondazione Molise Cultura – e al patrimonio culturale, musicale e paesaggistico

che possiede portando in Molise nomi altisonanti del panorama nazionale.