Alta Marea Film Festival, festival di cinema, arte e musica nel Borgo antico di Termoli. L’evento avrà luogo nel Borgo antico il 13 e il 14 agosto 2021.



Alta Marea nasce dall’esigenza di rivitalizzare il più possibile la zona del Borgo antico, cercando di mescolare – per quanto possibile – le varie arti in un dialogo che cerca di coinvolgere tutti gli spettatori in maniera attiva.



Nasce per iniziativa di un gruppo di giovani molisani: Antonio De Gregorio (Art director), Nicola Marzoli (Marketing and sales), Valentina Salierno (comunicazione), Adele Sorressa (grafica), Chiara Tuttolani (grafica). Prezioso nell’iniziativa il contributo e l’aiuto di Ettore Fabrizio, attore e presidente dell’associazione culturale Alta Marea, che segue e collabora al progetto dalla nascita.



Alta Marea si presenta al pubblico termolese e non con un Prefestival dedicato alla letteratura il 10 agosto, ospitato dal lido “Panfilo” alle 18.30. L’accesso è senza prenotazione e totalmente gratuito.

In occasione del prefestival interverranno due autori moderati da Dalila Catenaro:

“Being Janis: il diritto di essere se stessi”, di Marika Lucciola;

“Ciak in Molise” di Francesco Vitale;

In seguito, seguirà la proiezione del corto “Ritorno a casa” di Antonio De Gregorio e Mattia Marano.

Il Festival vero e proprio prevede due serate, entrambe incentrate sulla gara dei corti che occuperà

Largo Tornola dalle 21.00 alle 23.00. Le proiezioni cominceranno alle 21.15 e sarà possibile assistere

solo se in possesso di un biglietto gratuito. Per prenotare il proprio posto alla gara di corti in Largo

Tornola basta accedere alla piattaforma Eventbrite. L’accesso è possibile solo a chi è in possesso del

GREENPASS o di un tampone negativo entro 48h.

La giuria è composta da personalità del mondo cinematografico e artistico già affermate.

• Antonio De Gregorio, art director del Festival e regista (Ritorno a casa; P’Orto)

• Marco Caldoro, attore e produttore (Smetto quando voglio Masterclass; Lontano lontano)

• Angela Curri, attrice cinematografica e teatrale (La mafia uccide solo d’estate; braccialetti

rossi 2)

• Cristina Cappelli, attrice cinematografica (Generazione 56k su Netflix con i The Jackal)

• Nicola Abbatangelo, regista (Beauty; The land of dreams)

• Pierluigi Casolino, illustratore Disney (Star Wars: The Prequel Trilogy – A Grafic Novel)

• Michele D’Attanasio, direttore della fotografia (vincitore David di Donatello per Veloce come il Vento di Matteo Rovere)



Durante la prima serata, sarà possibile assistere ad un concerto dell’artista torinese Giøve, che comincerà alle ore 23.00.

Per entrambe le sere il borgo sarà animato da mostre d’arte che si insinueranno nelle abitazioni del borgo e che apriranno alle 18.30. Gli artisti di questa prima edizione sono:

Adele Sorressa e Chiara Tuttolani;

Mo’ Academy;

Matata;

Il Festival è patrocinato dal comune di Termoli e conta sull’appoggio di numerosi sponsor, che hanno deciso di investire sul progetto.

Invitiamo la stampa a partecipare alla conferenza stampa del 10 agosto alle ore 10 presso L’ufficio cultura di Termoli, in Belvedere alla Torretta, in cui sveleremo altri aspetti del Festival, i corti in gara e tutti momenti di spettacolo che occuperanno le due serate. Tutti gli eventi di Alta Marea Film Festival, comprese le mostre, sono gratuti.