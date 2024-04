Alla libreria Risguardi si presenta Il grande libro della fantasia con Massimo Gerardo Carrese

Sabato 13 aprile a Campobasso il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese

Il grande libro della fantasia esplora l’approccio interdisciplinare alla fantasia, all’immaginazione e alla creatività. Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo di professione e studioso di fantasiologia, analizza dal 2001 gli aspetti scientifici e umanistici, ludici e artistici della fantasia, dell’immaginazione, della creatività offrendo una visione olistica di queste tre facoltà. Sabato 13 aprile sarà ospite della libreria Risguardi di Campobasso.

Il grande libro della fantasia, edito da il Saggiatore, è uno studio profondo degli aspetti tecnico-scientifici della fantasia e attraversa diverse discipline, dalla psicologia alla filosofia, dalla letteratura all’arte, passando per la fisica e la neuroscienza. L’autore dimostra come la fantasia, l’immaginazione e la creatività siano interconnesse e come siano alla base di ogni processo di innovazione e scoperta. Da Platone a Bruno Munari, fino alle intelligenze artificiali e oltre, è un libro rivolto a un pubblico ampio.

La presentazione è a ingresso libero. Ore 18:00. Libreria Risguardi. Via Vittorio Veneto 22. Campobasso.