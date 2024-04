Campobasso/ Alla Bibliomediateca il ‘bilancio’ della situazione del verde cittadino

E’ stato sempre un passaggio controverso, quello della cura dell’ ambiente e del verde pubblico, soprattutto per l’Amministarzione comunale di Campobasso. In passato non sono mancate le polemiche: ricordiamo su tutte quelle per la ristrutturazione della Villa dei Cannoni, che dopo la sostituzione del brecciato con mattonelle in pietra portò all’abbattimento di alcuni alberi, o quella più recente sull’abbattimento della gigantesca sequoia di Piazza Cesare Battisti.

Ora un evento che potrebbe essre interpretato come il resoconto della situazione e del lavoro dall’attuale amministrazione cittadina sul tema speciifco.

Stiamo parlando di “Vivere con Cura”, evento previsto per mercoledi 10 aprile presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma (Ex Scuola D’ovidio), alle ore 18.

Si parlerà degli alberi della città di Campobasso; verrà appunto presentato il ‘Bilancio Arboreo’ del Comune di Campobasso, che tiene conto di tutta l’attività svolta dal 2019 al 2024, “con particolare riferimento ai nuovi impianti, sia arborei che arbustivi, ed agli abbattimenti necessari per ragioni fitopatologiche o legate alla sicurezza urbana”., scrive su Facebook l’assessore comunale al ramo, Simone Cretella.

“Sono oltre 3000 le nuove piante messe a dimora, venite a scoprirne ogni particolare, le specie, i luoghi, i progetti”, conclude l’assessore.