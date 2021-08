Al via la prima serata di “Oratino MAC – Musica, Arte, Cultura” con Boltro –Battini – Sala Double Drums Sextet

Torna l’appuntamento con “Oratino MAC – Musica, Arte, Cultura”: il 18 e il 19 agosto una

special edition dedicata al jazz con tanti ospiti di caratura internazionale.

Fortunatamente, le restrizioni legate alla situazione epidemiologica non hanno fermato

l’evento, fortemente voluto dal Comune di Oratino e dal Direttore Artistico e al quale hanno lavorato alacremente per la buona riuscita.



250 i posti disponibili nell’arena, soggetti ad obbligo di prenotazione e Green Pass; libero

invece l’accesso fuori dalla platea, all’interno della Piazza.

Un’anteprima del Festival, il 14 agosto scorso, con il Concerto all’Alba del pianista Simone

Sala che ha riscosso un successo inaspettato. Come detto durante la conferenza stampa

di presentazione si è trattato di una scommessa che, ad oggi, possiamo dire di aver

stravinto dato il sold out per ben due volte.



Due serate di grande musica, con la presenza di artisti d’eccellenza sul palco, in Piazza

Ciriaco Brunetti, con il panorama che solo il Belvedere oratinese può regalare.

Si parte oggi , mercoledì 18 agosto, alle 21:30 con Boltro – Battini – Sala Double

Drums Sextet. Sul palco con Flavio Boltro, uno dei massimi trombettisti italiani, Alex

Battini De Barreiro e Oreste Sbarra alle batterie, il chitarrista Alessandro Florio, al

basso Maurizio Rolli e Simone Sala al piano.

Alle 18:30 giovedì 19 ci sarà un extra event con Angela Serracchioli che, all’auditorium comunale, racconterà l’Italia dei Cammini.



La serata inaugurale dell’edizione del 2021 è dunque affidata ad uno dei trombettisti

italiani più rinomati: Flavio Boltro. Con la sua tromba, ormai da anni, anima numerosi

palchi jazz accanto ad artisti di grande calibro.



Ad Oratino, si presenta e si esibisce “in sextet” con l’italo – argentino Alex Battini De

Barreiro alla batteria, che vanta numerose collaborazioni con grandi artisti nel panorama

italiano e straniero, come Roberto Vecchioni, Tullio De Piscopo, Enzo Jannacci, solo per

citarne alcuni. Insieme a Battini, alla batteria, ci sarà l’energico e versatile Oreste Sbarra,

orgoglio molisano.

Dal jazz all’atmosphere spanish, alla chitarra ci sarà Alessandro Florio che vanta

numerose collaborazioni ed esibizioni sulla scena internazionale, al basso ci sarà Maurizio

Rolli, jazzista vincitore di numerosi concorsi nel panorama italiano. Infine, al piano, un altro grande orgoglio molisano Simone Sala che, da anni, porta in alto il nome del Molise, nel mondo.