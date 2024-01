Al Savoia omaggio a Giacomo Puccini con i vincitori del concorso internazionale di canto “Maria Caniglia”

Sabato 20 gennaio alle ore 18,30 al Teatro Savoia, nel secondo appuntamento del 2024, l’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis” rende omaggio a Giacomo Puccini con i vincitori del concorso internazionale di canto “Maria Caniglia”, Jessica Ricci (soprano), Mariapaola Di Carlo (soprano), Maurizio Pace (tenore) e Leonardo Angelini (pianoforte), che eseguiranno le arie tratte dalle principali opere del celebre compositore.

In occasione dei cento anni dalla morte di Puccini nel 2024 l’Italia e il mondo intero sono chiamati a celebrare un importante anniversario legato alla figura del compositore, tra i più grandi di tutti i tempi, scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924. Molte delle sue opere, tuttora sono tra le più rappresentate al mondo. Il Concorso Internazionale di Canto “Maria Caniglia”, cresciuto nel tempo di livello e notorietà, è stato istituito a Sulmona nel 1984 per celebrare il famoso soprano. Ai concorrenti, provenienti da tutto il mondo, è data l’occasione di farsi ascoltare e di essere segnalati ai direttori artistici di importanti associazioni concertistiche e teatri italiani ed europei. Nel corso degli anni, il “Maria Caniglia” è stato un trampolino di lancio per molti cantanti che allora erano talenti emergenti e che oggi sono stelle in molti dei più grandi teatri lirici del mondo: Desirée Rancatore, Serena Farnocchia, Marina Rebeka, Luciano Ganci, Teresa Iervolino, Annunziata Vestri, Mariana Tarassova, Elena Prokina, Daniela Cappiello e molti altri. Hanno fatto parte della Giuria prestigiose personalità del mondo della lirica tra le quali Cecilia Gasdia, Giulietta Simionato, Teresa Berganza, Magda Olivero, Antonietta Stella, Gianni Raimondi, Renato Bruson, Luciana Serra, June Anderson, Luis Alva, Jaume Aragall, Anita Cerquetti e tanti altri.