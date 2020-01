Al Savoia la commedia “Una serata tranquilla”, spettacolo con finalità benefiche

La commedia, Una serata tranquilla, sarà realizzata a scopi benefici: l’intero incasso dello spettacolo sarà devoluto a beneficio di un progetto in cui gli studenti dell’indirizzo Odontotecnico dell’Istituto Cuoco di Campobasso (IIS Pertini-Montini-Cuoco) collaboreranno alla realizzazione di protesi dentali da regalare a soggetti in difficoltà economiche.

Il 3 gennaio 2020, alle ore 21.00, presso il Teatro Savoia di Campobasso, la Compagnia Teatrale “Non Solo Parole”, per iniziativa della CAO OMCeO Campobasso –Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Campobasso – e con il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’OMCeO di Campobasso, intratterrà il pubblico con la commedia “Una serata tranquilla” per un fine solidale, i proventi dello spettacolo sosterranno un percorso progettuale allo scopo di realizzare protesi sociali per soggetti indigenti.

Grazie a questo progetto concordato e sottoscritto dalla CAO OMCeO Campobasso, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (provinciale), l’IIS Pertini-Montini-Cuoco (Istituto “Vincenzo Cuoco”), la Caritas Diocesana di Campobasso, la Croce Rossa Italiana (presidenza regionale), la Casa Circondariale di Campobasso e la ditta Ruthinium, saranno proprio i talenti odontotecnici dell’Istituto Cuoco che costruiranno i manufatti protesici, su indicazioni degli odontoiatri e sotto la supervisione degli insegnanti tutor odontotecnici, e che, quindi, rifaranno il sorriso a chi è meno fortunato.

“Questo è un esempio di scuola sensibile e vicina al territorio, in particolare alle fasce deboli della società – ha detto, con forte soddisfazione, dopo la firma del progetto, il Dirigente Scolastico dell’IIS Pertini-Montini-Cuoco, prof. Umberto Di Lallo – e nel contempo modello scolastico che forma professionisti preparati, dopo il corso di studi, per rispondere al meglio alle richieste del mercato del lavoro.”