Al Gemelli Point di Termoli il professor Salini, Primario dell’Unità di Ortopedia del San Raffaele di Milano, per avviare una collaborazione 

Il professor Vincenzo Salini, Direttore dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, è stato al Gemelli Point di Termoli per avviare un percorso di collaborazione con il Centro d’eccellenza molisano.

Il Primario è stato accolto dal Dottor Maurizio Panunzio, Consigliere di Amministrazione del Gemelli Molise: “siamo onorati di poter avviare un rapporto di proficua collaborazione professionale con questa prestigiosa istituzione, auspicando che nel tempo si possa rafforzare“ ha commentato il rappresentante del CdA.

“Oggi è il mio primo giorno al Gemelli Point di Termoli”, commenta il prof. Salini, “Il nostro obiettivo è intensificare, sempre di più, la cooperazione con il Gemelli Molise. Io risiedo a Pescara, conosco bene questo territorio e sono felice di poter essere a disposizione dei pazienti molisani e delle regioni vicine”.

Il Prof. Salini si occupa in modo particolare di medicina rigenerativa e chirurgia protesica, nello specifico si dedica allo studio delle varie tipologie di cellule staminali (anche da tessuto adiposo) e al loro utilizzo in ambito medico ed allo sviluppo di nuovi devices per la chirurgia protesica di revisione. La sua attività è rivolta inoltre alla valutazione del ruolo della ortobiologia nel trattamento delle tendinopatie, delle lesioni muscolari e delle pseudoartrosi. Nella sua carriera ha eseguito più di 6.000 interventi, di cui almeno 2.800 di chirurgia protesica, 1.000 di Medicina dello Sport e 2.000 di traumatologia.