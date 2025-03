Addio a Rino Dondi Pinton, il papà del Cynar morto a 103 anni

(Adnkronos) – È morto sabato scorso all’età di 103 anni nella sua casa di Padova, Rino Dondi Pinton, considerato l'inventore dell’amaro Cynar, ossia colui che mise a punto la ricetta, tuttora segreta. Il tecnico, già insignito del titolo di ‘Padovano Eccellente’, nel 2022 fu anche premiato dal Presidente Mattarella con l'onorificenza di ‘Cavaliere di Gran Croce’. Dondi Pinton creò l’amaro a base di carciofo, che poteva anche essere bevuto come aperitivo, mentre lavorava nell’azienda di distillati e liquori G.B. Pezziol di Padova, di proprietà dei fratelli Dalle Molle, che già producevano il Vov, il liquore a base di uova ideato dal padovano Gian Battista Pezziol che fondò la distilleria. Il Cynar nacque nel dopoguerra, ma i suoi consumi esplosero negli anni Sessanta anche grazie ai popolari spot con Ernesto Calindri che lo sorseggiava, seduto in mezzo al traffico dell’incrocio della Stanga di Padova, ‘contro il logorio della vita moderna’. Un successo in Italia e all’estero fino a tutti gli anni Settanta, poi un lento declino fino alla sua recente riscoperta, essendo sempre stato una delle originarie e tradizionali varianti venete, assieme al veneziano Select, dello spritz. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)