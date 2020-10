Acquista oggetti per la sua moto on line, ma era una truffa. Denunciate due persone

Nella trappola delle truffe telematiche è caduto anche un anziano molisano il quale era stato attratto da annunci pubblicati su un sito internet di acquisti on line ed aveva ordinato un casco ed altri oggetti per la sua moto, pagando tutto in anticipo.

In un primo momento ha atteso che il corriere gli consegnasse quanto acquistato ma, dopo qualche giorno l’uomo, non avendo più ricevuto notizie dai venditori, si è recato dai Carabinieri per sporgere denuncia, facendo scattare immediatamente le indagini, che hanno permesso di identificare i due autori della truffa, immediatamente denunciati.