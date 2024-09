Abolizione certificato medico per assenza scolastica, proposta di Legge della Giunta regionale

La Giunta regionale ha presentato una proposta di legge –contraddistinta con il n. 38- concernente: “Semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica – Abolizione certificato medico per assenza scolastica”.

L’articolato prevede la semplificazione delle procedure amministrative in materia igienico-sanitaria in ambito Scolastico in tutto il territorio della Regione.

In particolare, si propone l’abolizione dell’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica da più di cinque giorni ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.

L’obbligo di presentazione di certificazione, invece, permane – come si legge ancora nell’articolato proposto della Giunta- nei seguenti casi:

• che i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello nazionale o locale per esigenze di sanità pubblica;

• che i soggetti richiedenti siano tenuti alla presentazione delle certificazioni stesse in altre Regioni.

La proposta di legge è stata assegnata dal Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Commissione permanente che si occupa della materia, la quale, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’esame dell’Assise legislativa per le determinazioni conclusive.