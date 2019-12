A14, scontro tra tre auto, grave un poliziotto molisano

A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento, lungo la A14 tra i caselli di Lanciano e Val Di Sangro una Ford Focus, una Porche e un’Audi Q8.

. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Autostradale di Vasto Sud, il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere una delle persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Tre le persone che sono rimaste coinvolte nell’incidente: oltre al poliziotto 42enne di Larino , in servizio a Perugia, che risulta essere grave e in prognosi riservata all’Ospedale di Chieti , anche un 13enne e un’altra persona che è stata trasferita con l’elicottero del 118. Le loro condizioni, però, dovrebbero essere meno gravi.