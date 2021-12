A Rocchetta a Volturno: il concerto di Natale con la Corale “Decima Sinfonia” di Pescasseroli

Nata da un gruppo di giovani del piccolo borgo in provincia di Isernia, Mainarde Lab si pone l’obiettivo di organizzare eventi, concerti, manifestazioni di carattere culturale, artistico e sportivo nel proprio territorio. La mancanza di proposte ha spinto un nutrito gruppo di persone a fondare Mainarde Lab APS in un paese che negli ultimi anni ha visto aumentare esponenzialmente la domanda turistica. Ecco, quindi, la necessità di corredare alla bellezza paesaggistica, alla prestigiosa storia, ai tesori archeologici di Rocchetta, una programmazione che aumenti l’offerta per i residenti e soprattutto per i turisti.

Come già accennato, si parte dal concerto di Natale che avrà come ospite il coro polifonico di Pescasseroli che porterà sull’altare della chiesa di Rocchetta un repertorio sacro interpretato da circa venti elementi. Per l’occasione, l’ingresso sarà gratuito fino all’esaurimento dei posti. Si chiede, pertanto, la massima collaborazione data l’emergenza sanitaria. È necessario essere in possesso del Green Pass e accedere con la mascherina.

BREVE CURRICULUM CORO DI PESCASSEROLI

Il Coro ” Decima Sinfonia” di Pescasseroli ė una realtà musicale di tipo amatoriale nata allo scopo di avvicinare alla musica sempre più persone. Esegue normalmente brani a cappella spaziando da classici polifonici a repertorio popolare abruzzese e di montagna. Ha al suo attivo concerti in Piazza San Pietro e Sala Nervi alla presenza del Santo Giovanni Paolo II, eventi televisivi, rassegne corali in Italia e all’estero. Vanta tra l’altro collaborazioni discografiche con Katia Ricciarelli e Antonella Ruggero, l’incisione della “Misa Criolla e Navidad Nuestra” di Ariel Ramirez oltre che alla realizzazione di reading di poesie in collaborazione con la scrittrice Dacia Maraini. Nel 2012 ha inciso il Cd “Buon Natale live”. Il 5 agosto 2014 presso il santuario dell’Addolorata (Isernia), ha cantato la “Misa Criolla” per sua Santità papa Francesco. È stato semifinalista della trasmissione nazionale ” la canzone di noi” su tv2000, selezionato tra oltre 1000 cori. Il coro è esibito a Milano- EXPO 2015 Padiglione Italia- il 9 luglio 2015 in rappresentanza della regione Abruzzo. A Dicembre 2015 ha eseguito una tournée in Canada, ospite del Console italiano e dell’Istituto Italiano di cultura. Il coro collabora annualmente con la scrittrice Dacia Maraini nella rassegna “Pescasseroli legge” curando la parte musicale. Il coro è diretto dal M. Anna Tranquilla Neri, si avvale anche della collaborazione dei maestri, Antonello Neri, Arturo Sacchetti, Fulvio Creux, Grimoaldo Macchia, Barbara Di Mario, Jose Maria Sciutto.