Le Tombole Geografiche d’Italia su iniziativa di una Star Up Molisana: Ludicart

Si ricomincia dal Molise e si conquista l’Italia con il gioco più popolare e amato da

grandi e piccoli.



Ambizione e competenza tecnico culturale, insieme a un pool di professionisti in

management, rappresentano gli ingredienti essenziali per garantire il successo della

una Sart Up molisana. Proprio questo gli autori della Prima Tombola Geografica Mario Berardino, MIchele d’Aloisio insieme a Roberto Cupido, a Quei Due sul Server e a Sharevision hanno messo in campo per dare vita a LUDICART, una società che nasce con l’obbiettivo di progettare e sviluppare giochi (da tavolo e non) fondati sulla coesistenza di valori ludici, formativi, culturali ed esperienziali (fattori attualmente indispensabili per la

buona riuscita di un progetto integrato.



Per questi motivi, come testa di ponte e stendardo, abbiamo scelto proprio la

Tombola (all’estero il Bingo).



La tombola, come gioco tradizionale, è conosciuto da tutti quindi non implica una

particolare spiegazione sul funzionamento ne un “convincimento” di pubblico sulla

validità del gioco stesso.



Quello che attira l’utente (dal piccolo al grande, dal singolo alla famiglia) sono gli

innumerevoli valori aggiunti che abbiamo “coagulato” per mezzo dello “strumento

Tombola geografica”.



Con la nostra Tombola, Geografica del Molise l’utente non si porta a “casa” la sua

regione, ma vi si immerge e la vive a 360 gradi. Abbiamo “trasformato il tabellone nella regione stessa” con tutti i suoi comuni e con tutti gli aspetti fondamentali sulla geografia, morfologia del territorio, flora e fauna.



Ogni tabellone è stato disegnato da illustratori professionisti (tradizionali e digitali) e

arricchito con gli animali totem del territorio e i monumenti più importanti della

regione.



Lo “stile” visivo è stato studiato per essere apprezzato sia da un pubblico giovane

(studio sui colori primari e secondari) che da un pubblico adulto (un mix fra uno stile

cartoon e uno naturalistico-realistico).



Ogni cartella del giocatore è contrassegnata da un numero annesso a uno o più

comuni e, sul retro, un paragrafo sulla storia e la cultura del comune stesso.

A tutto questo abbiamo aggiunto la realtà virtuale e aumentata.

L’utente-giocatore, potrà interagire con tutti questi elementi in maniera diretta

per mezzo del suo stesso smartphone!



Un team di illustratori e scultori 3D, hanno ricreato i monumenti principali delle

regioni immersi nel loro ambiente, la flora e la fauna…visionabili in realtà

aumentata, da tutte le angolazioni (e con tutte una serie di info interattive e suoni

ambientali) direttamente sul tabellone della tombola!



Un gioco che, contrariamente a quanto avviene di solito, con il passare del tempo si

arricchisce di contenuti multimedili e si rinnova continuamente anche raccogliendo

sollecitazioni, critiche e suggerimenti dagli utenti e Stakeholder.



E’ unanimemente riconosciuto che la realtà virtuale e quella aumentata, in ambito

comunicazione e marketing, consentono nuovi modi di raccontare i brand,

coinvolgendo ed emozionando gli utenti. Le tombole geografiche, con l’ausilio

tecnologico vuole sfruttare le regole del marketing esperienziale, per promuovere i

vari territori e le culture locali. Infatti se fino a poco tempo fa si parlava di economia

di prodotto, oggi si va sempre di più verso quella che è definita l’economia

dell’esperienza di prodotto.

Le persone non acquistano più un prodotto o servizio,

ma acquistano l’esperienza che quest’ultimo può regalare loro: l’emozione che

scatena, il ricordo che lascia. Creare esperienza intorno ad un prodotto classico

quale la Tombola, valorizzarne l’usabilità e la percezione per poi condurre gli utenti

all’acquisto non è mai stato così importante. Essendo oggi il cliente, consapevole e

artefice delle proprie scelte di acquisto, si può definire con il termine

“consumattore”.

Un “consumattore” che non si lascia influenzare passivamente dalla

pubblicità e dai media tradizionali, una volta scelto il brand/prodotto che lo

soddisfa, ne diventa ambasciatore, condividendo la propria esperienza d’acquisto. In

questo contesto, Ludicart vuole diventare il regista della User Experience, creando

intorno al proprio prodotto una serie di meccanismi emozionali ed esperienziali

grazie ai quali raccontare come usare il prodotto attraverso il coinvolgimento degli

utenti. Ed è proprio qui che entra in gioco la realtà aumentata e quella virtuale.



Tecnologie grazie alle quali possiamo creare esperienze che nessuno ha mai vissuto

(e nemmeno immaginato), storie emozionanti che mettono in relazione il prodotto e

gli utenti, che diventano i protagonisti della nostra sceneggiatura.