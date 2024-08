A Pietracupa il concerto conclusivo che corona l’11a edizione del festival Borgo in Jazz

Il 18 luglio partono i concerti dell’11a edizione del festival jazz diffuso nei borghi storici Molise che porta il pubblico alla scoperta della regione attraverso la grande musica. Fino al 12 agosto, 14 concerti in 7 comuni con grandi artisti come Fabio Zeppetella, Rosario Giuliani, Mario Corvini, Enrico Bracco, Norma Ensemble.

Dal 18 luglio parte un nuovo viaggio musicale alla scoperta del Molise con l’11a edizione del Festival Borgo in Jazz (www.borgoinjazzfestival.it). Quattordici concerti organizzati nei centri storici della Regione – Baranello, Spinete, Ripalimosani, Pietracupa, Gambatesa e Casacalenda, nel capoluogo Campobasso che ha ospitato l’evento didattico a giugno, e un comune della provincia di Benevento, Morcone. Come ogni anno sono state scelte location simbolo dei borghi ospitanti, pensate per rendere i concerti unici e originali. Sul palco anche quest’anno il pubblico troverà grandi artisti del jazz italiano come Fabio Zeppetella, Rosario Giuliani, Mario Corvini, Enrico Bracco, Norma Ensemble di Allulli, Zanisi, Ferrazza e Vantaggio, Enrico Bracco, Luca Santaniello, Fabrizio Savino, Andrea Rea.

Organizzato dal 2014 dall’Associazione Borgo in Jazz di Gambatesa, e nato da una iniziativa del sassofonista molisano Nicola Concettini, Borgo in Jazz negli anni ha riscosso un successo crescente grazie alla sua formula itinerante nei centri storici del Molise, valorizzando i luoghi, l’arte e l’enogastronomia regionale di qualità oltre alla bellezza del jazz.

Anche nel 2024, diverse sono partnership instaurate con importanti realtà del territorio nazionale: I-Jazz, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, il Monfrà Jazz Festival organizzato dall’Accademia Europea d’Arte Le Muse, l’Associazione Musicamdo di Camerino organizzatrice del Premio Massimo Urbani.

Il direttore artistico Nicola Concettini: “Questa 11a edizione dà risalto alla qualità del lavoro degli scorsi anni e alla costanza nel processo di sviluppo progettuale in sinergia con i partner: i principali soggetti del comparto amministrativo, scolastico e turistico del territorio regionale – e non solo – hanno confermato la loro collaborazione in vista di un 2024 che ospita artisti italiani di chiara fama internazionale insieme a giovani talenti alla guida di progetti originali, pronti a presentare la propria espressione artistica. Per il 2024 il festival allarga i propri confini grazie all’ingresso del comune di Casacalenda (CB) e di un nuovo comune della Provincia di Benevento, Morcone.”

I biglietti per i concerti in cartellone sono già disponibili in prevendita su Boxol al link https://www.boxol.it/it/advertise/borgo-in-jazz-festival-2024/522861



Programma

Si parte il 18 luglio dal comune di Spinete con due concerti: “Sharing” del chitarrista Fabrizio Savino e del pianista Andrea Rea, seguito dal live di Luca Santaniello & Cool Cats con Addison Frei (pianoforte), Joseph Lepore (contrabbasso), Luca Santaniello (batteria).

Il 19 luglio tappa a Ripalimosani con il Motifs 4et di Chiara Izzi (voce), Andrea Rea (pianoforte), Nicola Corso (contrabbasso) e Luigi Del Prete (batteria), seguito dal dal concerto del Norma Ensemble formato da quattro fuoriclasse del jazz italiano: il sassofonista Marcello Allulli, il pianista Enrico Zanisi, il contrabbassista Jacopo Ferrazza, il batterista Valerio Vantaggio.

Il 20 luglio il festival arriva a Baranello con il Nugara Trio formato da Francesco Negri (pianoforte), Viden Spassov (contrabbasso), Francesco Parsi (batteria) che presenta il progetto “Point of Convergency”. Un concerto in collaborazione con il Monfrà Jazz Festival di Casale Monferrato. A seguire, il live del Roma Tre Movie Ensemble formato da Andrea Cardone, Andrea Spiridigliozzi, Andrea Marrocco, Ludovico Aru, Marcello

della Seta, in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium.

Il 21 luglio a Casacalenda salirà sul palco il batterista Daniel Besthorn con Daniel Besthorn & Radiance, insieme ad Andrea Cardone (sax soprano), Giacomo Serino (tromba), Filippo Bianchini (sax tenore), Giuseppe Sacchi (pianoforte), Vincenzo Quirico (contrabbasso). A seguire l’eccezionale Hammond Trio del grande chitarrista Fabio Zeppetella, insieme a Luca Mannutza all’organo Hammond e al batterista Lorenzo Tucci.

Il 28 luglio il festival arriva a Gambatesa: con il concerto all’alba del Bopdex Trio, alle 5.30, formato da Manuel Concettini (tromba), Pietro Caroleo (Hammond), Giuseppe Venditti (batteria). La sera, dalle 21.30, ci sarà il live seguito del pianista Vittorio Solimene con il progetto “Alexithymia”; nella formazione: Lorenzo Simoni (sax alto), Alessandro Bintzios (contrabbasso) e Michele Santoleri (batteria).

L’11 agosto il festival si sposta a Morcone con la big band diretta da Mario Corvini, special guest il grande sassofonista Rosario Giuliani. A seguire, il live di Cesare Panizzi: vincitore della XXVIII edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani, che si svolge a Camerino ogni anno.

Ultima tappa del festival, il suggestivo borgo di Pietracupa: il 12 agosto a concludere il programma 2024 un eccellente quintetto di fuoriclasse guidati dal chitarrista Enrico Bracco con il suo progetto “Flying in a Box”. Nella formazione: Daniele Tittarelli (sax), Pietro Lussu (pianoforte), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Marco Valeri (batteria). A concludere i concerti di Borgo in Jazz 2024, il quartetto del trombettista Giacomo Serino con il pianista Vittorio Esposito, il contrabbassista Alessandro Bintzios e il batterista Riccardo Gambatesa.

Didattica ed eventi per i giovani musicisti

Da tempo il festival è impegnato nella didattica rivolta ai giovanissimi musicisti. Lo scorso 16 giugno 2024 si sono esibiti in uno strepitoso concerto gli alunni del Liceo Musicale “G. Maria Galanti” di Campobasso, dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-Sant’Elia e dell’Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso, nell’ambito del “Campus dei Giovani Musicisti” organizzato da Borgo in Jazz e giunto alla sua IV edizione: un evento di punta del festival che sta fidelizzando un pubblico sempre più ampio di appassionati.

I giovani artisti si sono cimentati in un articolato repertorio di composizioni e arrangiamenti preparati esclusivamente per il Campus: brani di tradizione molisana accanto a opere del panorama jazzistico contemporaneo. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dai nuovi istituti ed è stata riconfermata dalle scuole già incluse nella rete: dirigenti, docenti e organizzatori considerano la proposta progettuale un valido contributo alla concezione didattica moderna incentrata sulla verticalità dei curricoli scolastici.

Tutte le partnership di Borgo in Jazz 2024

Il Festival è realizzato con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, Regione Molise – Assessorato alla Cultura, dei Comuni di Gambatesa, Spinete, Ripalimosani, Pietracupa e delle Pro loco di Baranello. È parte del circuito I-JAZZ.

Tante le partnership con gli enti del territorio regionale molisano: Comune di Spinete, Comune di Gambatesa, Comune di Pietracupa, Comune di Ripalimosani, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Ass Pro-Gambatesa, Premio Massimo Urbani, Monfrà Jazz Festival (scambio di artisti e prodotti tipici), Associazione Culturale “Il Borgo inaspettato” di Pietracupa, Ass. di formazione SIMPOSIO di Ripalimosani, Ass. Culturale “I Maitunat”, Cooperativa Sociale Ametista ONLUS, Pro Loco di Baranello, Comune di Baranello, Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e Università Roma Tre, Liceo Musicale “G.Maria Galanti” di Campobasso, Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-Sant’Elia e Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso.