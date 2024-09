La celebrazione della vendemmia cade in concomitanza con la festività della Madonna del SS. Rosario. Quest’anno Riccia ha portato lungo le strade del paese i Carri allegorici per la 92° Festa dell’Uva. Sono 19 i carri che hanno sfilato domenica 8 settembre per le strade del paese, quest’anno l’edizione è arricchita da nuovi eventi , anche se il giorno clou è stato quello della domenica.

Nel video un momento della sfilata VIDEO