45° edizione del Carnevale di Larino: 8 i carri allegorici

In scena domenica 23 febbraio la 45° edizione della sfilata dei Carri Allegorici in caratpesta a Larino,che è entrato a far parte dei 27 carnevali storici d’Italia. La manifestazione è realizzata dall’associazione Larinella – che si occupa dell’organizzazione e promozione dell’evento –in collaborazione con il Comune di Larino. Come sempre scenografici ed attuali i carri e le coreografie che li accompagnano.

VIDEO

Per restare sempre informato iscriviti al nostro canale youtube Terminus Visione