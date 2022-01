Finte vaccinazioni, per ottenere il Green Pass. Un arresto e 4 domiciliari, no vax anche dal Molise

False vaccinazioni, sequestrati i falsi Green pass rilasciati. Tutti i 50 Green pass falsi rilasciati in questo modo sono stati posti sotto sequestro, come anche la somma di denaro considerata il provento dell’attività illecita, circa 18mila euro.

In carcere finisce un infermiere, ai domiciliari quattro persone ritenute intermediarie nel rilascio indebito del green pass. Dal Molise ad Ancona per ottenere il certificato verde. L’infermiere, fingeva di somministrare il vaccino.

Per la Procura l’infermiere è l’autore materiale dei fatti, avrebbe fatto finta di inoculare le dosi ad almeno 45 persone consenzienti, tutte no vax ma bisognose di green pass per le attività quotidiane, l’operazione della Procura è stata denominata “€uro green pass”.